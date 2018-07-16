Путин и Трамп не собираются обмениваться подарками, заявил Песков

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Обмен подарками на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки может быть предусмотрен, но это не главное, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не могу сказать, но, как правило, какой-то обмен подарками предусматривается. Но это будет не главное. Главным, конечно, будет факт самой встречи", — сказал Песков в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос об ответном подарке американскому президенту.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп приготовил для Путина небольшой подарок.