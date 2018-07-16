Путин и Трамп уважают друг друга, заявил Песков

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп уважительно относятся друг ко другу, Москва рассчитывает на полноценный разговор в ходе саммита в Хельсинки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У них и ранее были контакты с президентом Путиным, они относятся друг к другу уважительно, и у них достаточно неплохо получается разговаривать, хотя до этого им представлялись весьма короткие возможности для общения. На этот раз рассчитываем на более полноценный разговор", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.