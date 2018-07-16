МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила за необходимость диалога с Россией вместо ее изоляции, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Грабар-Китарович выразила обеспокоенность действиями России в юго-восточной Европе, но при этом заявила о важности диалога с Москвой по вопросам безопасности. "Мы должны работать вместе", — сказала глава государства.
Также президент Хорватии выразила надежду на то, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки будут помнить, что являются гарантами международной стабильности.
В Хельсинки 16 июля состоится саммит президентов России и США, который станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.
Центральной темой встречи, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, станет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений.