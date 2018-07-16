СМИ: принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Принц Чарльз и принц Уильям отказались присутствовать на встрече королевы Великобритании Елизаветы Второй с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
"Они (принц Чарльз и принц Уильям) просто отказались присутствовать. Это крайне необычно, чтобы королева была там одна. Обычно ее кто-то сопровождает", — сообщил источник.
Как пишет газета, в это время принц Уильям играл в поло в рамках благотворительной кампании, а принц Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир.
Встреча Трампа с Елизаветой Второй
В пятницу, 13 июля, президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к Елизавете Второй. Трамп стал 12-м президентом США, с которым британская королева познакомилась лично.
Сам Трамп после встречи назвал Елизавету II потрясающей женщиной, обладающей остроумием и проницательностью. "Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", — заявил американский лидер.
"Оскорбление Британии"
Визит четы Трампов к королеве не обошелся без скандала. Пользователей Сети возмутило видео встречи президента США с Елизаветой II, на котором он оттеснил британскую королеву в сторону, после чего та безуспешно пыталась его догнать, некоторые из них сочли такое поведение "оскорблением Британии".
Ранее ряд СМИ также сообщили, что Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на чаепитие с Елизаветой II, в результате чего королева Великобритании ожидала американского лидера более десяти минут. Однако трансляция встречи это не подтверждает. Опровергли данную информацию и в Букингемском дворце.
Приезд Трампа в Британию сопровождался массовыми протестами.