СМИ: принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Принц Чарльз и принц Уильям отказались присутствовать на встрече королевы Великобритании Елизаветы Второй с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

"Они (принц Чарльз и принц Уильям) просто отказались присутствовать. Это крайне необычно, чтобы королева была там одна. Обычно ее кто-то сопровождает", — сообщил источник.

Как пишет газета, в это время принц Уильям играл в поло в рамках благотворительной кампании, а принц Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир.

Встреча Трампа с Елизаветой Второй

В пятницу, 13 июля, президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к Елизавете Второй. Трамп стал 12-м президентом США, с которым британская королева познакомилась лично.

Сам Трамп после встречи назвал Елизавету II потрясающей женщиной, обладающей остроумием и проницательностью. "Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", — заявил американский лидер.

"Оскорбление Британии"

Глава Белого дома признался, что его покойная мать, Мэри Энн Трамп, родившаяся на Гебридских островах в Шотландии, была большой поклонницей Елизаветы II, считая ее воплощением элегантности.

Визит четы Трампов к королеве не обошелся без скандала. Пользователей Сети возмутило видео встречи президента США с Елизаветой II, на котором он оттеснил британскую королеву в сторону, после чего та безуспешно пыталась его догнать, некоторые из них сочли такое поведение "оскорблением Британии".

Ранее ряд СМИ также сообщили, что Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на чаепитие с Елизаветой II, в результате чего королева Великобритании ожидала американского лидера более десяти минут. Однако трансляция встречи это не подтверждает. Опровергли данную информацию и в Букингемском дворце.

Британский премьер Тереза Мэй от имени королевы пригласила президента США посетить Великобританию во время визита в Вашингтон еще в начале 2017 года. Изначально планировался государственный визит, однако после возмущения многих британцев его статус понизили до официального.

Приезд Трампа в Британию сопровождался массовыми протестами.