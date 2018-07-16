В Никарагуа число погибших за день в протестах возросло до десяти человек

Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. Архивное фото

Демонстрант во время акции протеста против правительства Никарагуа. Архивное фото

МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. До 10 увеличилось число погибших за день в ходе протестов в Никарагуа, сообщил в воскресенье вечером исполнительный секретарь Никарагуанской ассоциации по правам человека Альваро Лейва Санчес.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

По информации портала Prensa, четверо погибших – сотрудники подразделения по борьбе с беспорядками. Столкновения произошли в населенных пунктах Дириа, Дириомо, Никиноомо и Катарина в департаментах Гранада и Масайя. Одна из погибших — девочка 10-11 лет.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.

Общее число жертв протестов в Никарагуа превысило 350 человек.