Маск назвал "педофилом" дайвера, спасавшего детей из пещеры в Таиланде

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал "педофилом" британского дайвера Верна Уонсорта, спасавшего детей из пещеры в Таиланде, после того как тот раскритиковал его план по созданию мини-субмарины для вызволения юных футболистов, об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Уонсорт ранее на своей странице в Twitter назвал план Маска по спасению подростков "пиар-трюком" и посоветовал миллиардеру "засунуть свою подлодку куда поглубже".
Маск, отвечая в Twitter Уонсорту, заявил, что никогда не видел "этого британского экспата, который живет в Таиланде, в пещере", где оказались заперты дети. Он предложил дайверу "показать видео спасения" школьников, а затем добавил: "Знаешь, не утруждай себя показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере. Извини, педофил, ты сам попросил об этом".
Маск никак не разъяснил свои слова, при этом многие комментаторы раскритиковали его за это высказывание. Позднее миллиардер удалил свой твит.
Ранее Маск предложил спасти заблокированных в пещере подростков при помощи мини-субмарины. Он лично прибыл в Таиланд на испытания, которые проводились в третьей камере пещеры (около двух километров от входа), и сообщил, что подлодка останется в Таиланде для текущей операции, "если она понадобится", и на случай будущих спасательных операций.
Сам Маск в ответ заявил, что Осоттханакон не является экспертом в данном вопросе.
Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток, 10 июля последний подросток и тренер были выведены из пещеры.