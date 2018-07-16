Делегация Госдумы намерена посетить Германию

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Делегация депутатов Государственной думы 15-19 октября намерена совершить визит в Германию, в рамках которого запланировано посещение Грайфсвальда – точки входа газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" на территории ФРГ, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ Павел Завальный.

"Мы планируем (поездку) в рамках группы дружбы, делегация должна посетить Германию, предположительно, с 15 по 19 октября. Сейчас формируется эта программа. Предварительно, это посещение Тюрингии, посещение Померании… и Грайфсвальда, это точка входа газопроводов "Северный поток", "Северный поток-2" на территории Германии", — сказал Завальный.

По его словам, в рамках визита также планируется провести переговоры с представителями германо-российской парламентской группы в Бундестаге. Завальный добавил, что состав делегации Госдумы для визита в Германию пока не сформирован.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в начале июня в Госдуме провел встречу с немецкой делегацией во главе с вице-президентом Бундестага Томасом Опперманном. Стороны обсудили межпарламентское взаимодействие двух стран, ситуацию в Сирии и на Украине, а также отношения с НАТО.