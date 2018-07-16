Лопес Обрадор рассказал о своей зарплате на посту президента Мексики

МЕХИКО, 16 июл – РИА Новости. Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в воскресенье, что его зарплата на посту президента Мексики составит всего 108 тысяч песо в месяц (порядка 5,7 тысячи долларов по текущему курсу).

"(Президент Мексики Энрике) Пенья Ньето должен получать 270 тысяч песо в месяц, а я буду получать всего 108 тысяч песо, или 40% от того, что получает нынешний президент. Я выполняю обещание, которое дал, что буду получать меньше половины", – заявил Обрадор.

Это решение является частью плана по экономии бюджетных средств, объявленного Обрадором. План подразумевает сокращение зарплат чиновников и конец привилегий, которыми они обладают сейчас. Ни один госслужащий теперь не сможет получать больше, чем президент страны. В должность Обрадор вступит 1 декабря текущего года.