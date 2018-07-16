Помпео рассказал, от кого зависит улучшение отношений Москвы и Вашингтона

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в вопросе налаживания отношений Москвы и Вашингтона "мяч находится на стороне России".

"Сегодня вечером в Финляндии. В понедельник президент Дональд Трамп и я встретимся с российскими коллегами в Хельсинки. Улучшение отношений с правительством России принесет пользу всем, но мяч находится на российской стороне поля. Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия", — написал Помпео в Twitter.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

In #Finland tonight. Monday, @POTUS & I will meet with our Russian counterparts in #Helsinki A better relationship with the Russian government would benefit all, but the ball is in Russia’s court. We will continue to hold Russia responsible for its malign activities @StateDept pic.twitter.com/K4C1PSrRMb — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 15 июля 2018 г.

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