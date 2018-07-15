Трамп прилетел в Хельсинки для встречи с Путиным

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прилетел в Хельсинки, где запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта столицы Финляндии.

Борт номер один приземлился в 20.40 по местному времени.

Американского лидера с супругой Меланьей встречали посол Соединенных Штатов в Финляндии с женой, глава аппарата президента, а также руководитель протокола финского МИД. После короткого приветствия Трамп и его супруга сели в лимузин, из которого помахали встречавшим их журналистам и направились в отель.

Президент США проведет ночь в финской государственной резиденции Vierastalo на территории отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa на окраине города. Это фешенебельный район Хельсинки, расположенный на мысе, который выступает над Балтийским морем.

Сообщается, что Трамп прибыл в отель с длинным кортежем примерно из 30 машин. На месте дежурило большое количество полицейских, а небо над гостиницей патрулировали сразу два вертолета.

На въезде в охраняемую зону президента встретили несколько десятков местных жителей с американскими флагами. Кроме того, буквально в десятках метров от отеля местные жители гуляют, катаются на велосипедах и купаются.

Накануне приезда американского лидера территорию гостиницы огородили полицейским забором с рамками металлоискателей. Сейчас туда никого не пускают, забронировать номера на понедельник нельзя.

Как ожидается, общение президентов России и США продлится около трех часов, включая пресс-конференцию. Это следует из расписания дня встречи, которое размещено в мобильном приложении саммита HELSINKI 2018.

"Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и Саули Ниинистё (президент Финляндии. — Прим. ред.) начнется в 16.30", — гласит текст в приложении.

Встреча Путина с Трампом состоится в понедельник 16 июля в Хельсинки. Вашингтон и Москва намерены обсудить широкий круг вопросов на первой полноформатной двусторонней встрече лидеров. До этого президентам США и России удавалось встретиться лишь на полях других мероприятий — на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре.