Жасмин, Иракли и Бородин выступили на концерте в Луганске

ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Российские исполнители Жасмин, Иракли и Арсений Бородин выступили на праздничном концерте, посвященном Дню металлурга в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

© РИА Новости Российский исполнитель Иракли выступил на праздничном концерте, посвященном Дню металлурга в Луганске © РИА Новости Российский исполнитель Иракли выступил на праздничном концерте, посвященном Дню металлурга в Луганске

"Сегодня на Театральной площади Луганска в рамках празднования Дня металлурга прошел концерт, посвященный этому профессиональному празднику. Сейчас очень важно поддержать тружеников этой отрасли, которая переживает восстановление, и хотелось бы, чтоб наше мероприятие стало теплой поддержкой восстановления металлургического производства ЛНР", — сказал журналистам первый замминистра культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич.

Открывала концерт заслуженная артистка России и Дагестана Жасмин, которая исполнила ряд своих хитов. Российский певец Арсений Бородин сообщил, что он уже приезжал в республику в составе группы "Челси" и с радостью откликнулся на предложение выступить в рамках концерта в Луганске.

Солидарен с ним в этом мнении и певец Иракли, заявивший, что "не видит причин не приезжать в Донбасс". По его словам, несмотря на обстоятельства, люди "заслуживают внимания, заслуживают музыки и праздника".

"И я не имею никакой возможности не приезжать по каким-то непонятным политическим причинам… Это не имеет вообще никакого значения. Здесь люди, которые заслужили праздник, и поэтому я здесь", — сказал Иракли журналистам перед выходом на сцену.