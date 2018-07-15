Неизвестный устроил стрельбу в американском Канзас-Сити

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Трое полицейских были ранены, когда неизвестный утром в воскресенье открыл стрельбу в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури), сообщает телеканал Fox 4 News.

По данным газеты Kansas City , стражам правопорядка удалось задержать стрелка. Состояние пострадавших полицейских оценивают как стабильное.

Полиция сообщила, что нападавший стрелял из винтовки. Правоохранители заметили мужчину во время следственных мероприятий, после чего тот открыл стрельбу. Было ранено два полицейских. Их доставили в больницу. Злоумышленник скрылся с места преступления на машине. Полиция нашла стрелка, при попытке задержания он вновь открыл огонь и ранил еще одного офицера. Преступника застрелили при попытке бегства.