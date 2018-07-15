Трамп ожидает, что его раскритикуют за встречу с Путиным

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на то, что оппоненты в любом случае подвергнут его критике.

"Направляюсь в Хельсинки, Финляндию, жду с нетерпением встречи с президентом Путиным завтра", — написал американский лидер в Twitter.

Он добавил, что все равно найдутся недовольные переговорами, даже если в ходе встречи Вашингтону "отдадут" Москву.

"Я вернусь и встречу критику, что этого было недостаточно, что я должен был получить еще и Санкт-Петербург в придачу!" — посетовал Трамп.

Глава государства также подчеркнул, что "значительная часть средств массовой информации в США на самом деле являются врагами народа".

Трамп и Путин проведут переговоры в понедельник 16 июля в Хельсинки. Вашингтон и Москва обозначили широкий круг тем, которые будут обсуждаться на первой полноформатной двусторонней встрече двух лидеров. До этого они встречались лишь на полях других мероприятий — на саммите "двадцатки" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре того же года.

Важен факт встречи

Профессор российской и европейской политики в Кентском университете Великобритании Ричард Саква в беседе с РИА Новости выразил мнение, что "на повестке дня будет Сирия, новые рамки по стратегической безопасности, ряд других вопросов".

"Но на самом деле факт встречи важен уже сам по себе, я не думаю, что она станет какой-то кардинальной "перезагрузкой" отношений двух стран", — подчеркнул британский политолог.

По его словам, удивительно то, что Трамп встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном даже раньше, чем с российским лидером.

Политолог также полагает, что препятствия на пути подготовки к саммиту гораздо интереснее результатов самой встречи. Он обратил внимание на то, что именно в преддверии переговоров вновь активизировалось дело о якобы "российском вмешательстве" в президентские выборы в США, что давно превратилось в "один из инструментов для ограничения и контроля свободы действий Трампа".