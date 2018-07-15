В Хельсинки начались протесты накануне встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Перед встречей президентов России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Хельсинки прошли марши протеста.

По информации корреспондента РИА Новости, демонстранты вышли на улицы с призывом к двум лидерам уделять больше внимания соблюдению прав человека. Участники акции собрались в парке около вокзала Хельсинки в полдень. Оттуда они начали марш по улицам города.

"Верните Обаму"

В шествии, в частности, принял участие один из самых известных граждан Финляндии, создатель игры Angry Birds, миллионер Питер Вестербака.

"Я здесь, потому что это очень важный вопрос. Хельсинки известен своим уважением к правам человека", — сказал Вестербака.

Кроме того, он отметил, что не согласен с политикой Трампа, приведя в пример ситуацию с разделением семей беженцев на границе США.

По словам миллионера, финны могут гордиться тем, что они "самые счастливые люди в мире не только по своему мнению, но и по мнению ООН".

К колонне в какой-то момент примкнули противники Трампа, требующие "вернуть Обаму" и "сделать Америку гуманной опять".

Кроме того, на марш пришли члены украинской, сирийской и чеченской диаспор Хельсинки, а также сторонники ЛГБТ с радужными флагами.

Акции прошли спокойно

В полиции заявили, что в протестах приняли участие столько же людей, как оценивалось ранее — 2,5 тысячи человек. Сейчас правоохранители проводят инспекции вдоль возможных путей следования кортежей. Как отметили в ведомстве, "ничего особенного не выявлено".

Всего в Хельсинки прошло около пяти различных массовых мероприятий, связанных с предстоящей встречей президентов России и США.

Главы государств проведут переговоры 16 июля. Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.