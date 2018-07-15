Помпео назвал продуктивными переговоры с КНДР о возврате останков солдат

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Прошедшие в воскресенье переговоры между представителями КНДР и США по репатриации останков американских солдат были продуктивными и подтвердили обязательства обеих сторон, взятые в рамках саммита лидеров этих стран в Сингапуре, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"В понедельник, 16 июля, начнутся рабочие встречи между американскими и северокорейскими официальными лицами для координации последующих шагов, включая передачу останков, уже найденных в КНДР", — продолжает он.
Как отмечает Помпео, "кроме того, обе стороны согласились возобновить полевые работы в КНДР, чтобы найти останки около 5,3 тысячи американцев, не вернувшихся домой".