В Хельсинки акции сторонников и противников саммита прошли спокойно

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл — РИА Новости. Многочисленные массовые акции, состоявшиеся в течение дня в Хельсинки перед встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, прошли спокойно, сообщает в воскресенье полиция финской столицы.

"В протестах было примерно столько же людей, как оценивалось ранее, и они прошли спокойно. В настоящее время полиция проводит инспекции вдоль возможных путей следования кортежей. Ничего особенного не выявлено", — отмечают в ведомстве.

Всего в воскресенье в Хельсинки прошло около пяти различных массовых мероприятий, связанных с предстоящей встречей президентов России и США. По оценкам полиции, в самой массовой акции принимали участие около 2,5 тысячи человек.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.