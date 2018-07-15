В Лондоне признали, что британская армия отстала от российской

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британской армии необходимы "фундаментальные" изменения для того, чтобы противостоять новым угрозам, заявил начальник штаба обороны страны генерал Николас Картер.

По его словам, Великобритания отстала в военной сфере от России и Китая. Лондону необходимы новые вооружения, чтобы обезопасить себя от угроз "международным правилам, обеспечивавшим нашу безопасность и финансовую стабильность с 1945 года", считает генерал.

"Боюсь, что наши 70-летние "исторические каникулы" подошли к концу, и нам предстоит серьезная работа, чтобы изменить эту ситуацию" — цитирует Картера Sputnik.

В январе Картер, занимавший на тот момент пост начальника Генштаба, уже высказывался об отставании британских вооруженных сил от армии России. В частности, он отмечал, что у Лондона нет защиты от российских крылатых ракет и предостерегал против дальнейшего снижения расходов на военные разработки.