РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Юбилей "Фестиваля скорости" в Гудвуде или Первый заезд беспилотника Robocar

(обновлено: 18:05 15.07.2018)
01350
© РИА Новости / Мария ТабакФестиваль скорости в британском Гудвуде. 15 июля 2018Фестиваль скорости в британском Гудвуде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Мария Табак

ЛОНДОН, 15 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Популярный "Фестиваль скорости", который каждый год проходит в британском Гудвуде, отметил 25-летие успешным заездом спортивного беспилотного автомобиля, первым в Европе полетом человека с реактивным ранцем и парадом исторических автомобилей Land Rover, посвященному 70-летию марки.

© РИА Новости / Мария Табак"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Мария Табак
"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018

Трехдневный фестиваль, собирающий сотни тысяч посетителей и тысячи участников со всего мира, проходит в графстве Западный Сассекс с 1993 года. Ежегодно поместье Гудвуд превращается в гоночную трассу, на которой проходят соревнования исторических и современных спортивных автомобилей. Заезды происходят несколько раз в день, сочетаясь с элементами развлекательной программы и испытаниями новых технологий.

История встречается с будущим

"Впервые в истории (фестиваля) был осуществлен заезд автомобиля Robocar, в котором не было водителя. Это важный момент для фестиваля. Первый раз автомобиль проехал по трассе в пятницу, публика могла увидеть заезд также в субботу, состоится он и в воскресенье", — сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.

Robocar управляется компьютером Nvidia Drive PX2, который получает информацию от размещенных на кузове датчиков. Компьютер автомобиля имеет 360-градусный обзор, что позволяет ему определять положение спорткара, тип покрытия под колесами, отслеживать препятствия и задавать направление движения.

На Robocar установлена система обнаружения, идентификации и определения дальности с помощью света, радар, GPS-приемник, ультразвуковые сенсоры и оптические камеры. Весит автомобиль почти 1,4 тонны. Дизайн Robocar разработан голливудским "автофутуристом" Дэниэлом Саймоном, известным своими работами для нескольких кинофильмов.

© РИА Новости / Мария Табак"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Мария Табак
"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018

"Мы рады тому, что наша команда смогла провести этот важный заезд, мы надеемся, что привлекли внимание к тем достижениями, которые уже существуют в автомобильной индустрии. Robocar — это посланник будущих технологий, которые мы увидим на наших дорогах. Мы надеемся, что отношение общества к беспилотным автомобилям изменится", — сказал журналистам замглавы разработавшей автомобиль компании Roborace Род Чонг.

Показательный полет человека с реактивным ранцем над гоночной трассой сопровождался оглушительным ревом двигателей устройства и восторженными возгласами зрителей. Реактивным ранцем JetPack JB11, который получил сертификат от авиавластей США в начале 2018 года, управлял пилот-инструктор Дэвид Мэйман.

Полет, по заявлению организаторов фестиваля, стал первым в Великобритании и Европе. Мэйман пролетел над трассой на высоте нескольких метров, иногда поднимаясь над поместьем и снижаясь для пролета под пешеходными мостами.

© РИА Новости / Мария Табак"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Мария Табак
"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018

JetPack весит около 50 кг, он закрепляется ремнями на спине человека и управляется пилотом с помощью пульта с кнопками. Ранец оснащен первой в мире для такого типа техники системой вертикального взлета и посадки VTOL, он может подниматься на высоту до трех км и развивать скорость до 320 км/час.

Посетители фестиваля могли осмотреть JetPack, показательные полеты на нем продолжались до закрытия шоу в воскресенье.

© РИА Новости / Мария Табак"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Мария Табак
"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018

Открылся фестиваль в четверг парадом автомобилей Land Rover в честь 70-летия марки. В нем приняли участие владельцы 70 автомобилей, в том числе один из последних вышедших с конвейера внедорожников Defender. На трассу выехали также прототип первого Land Rover — Hue 166 1947 года выпуска, классические Range Rover, Defender юбилейной серии, выпущенной к 50-летию марки, Land Rover African Expedition Series II 1959 года выпуска, а также модели, выпускающиеся в настоящее время.

К каждому новому фестивалю британский скульптор Джерри Джуда создает гигантскую инсталляцию у главного входа в Гудвуд-хаус, с которую "вплетает" редкие гоночные автомобили. В этом году в инсталляции были использованы автомобили Porsche, а сама компания объявлена почетной маркой фестиваля в 2018 году.

© РИА Новости / Мария Табак"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Мария Табак
"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018

Большими павильонами в этом году на "Фестивале скорости" были представлены Mercedes-Benz, Tesla, Ford и Mini. Jaguar и Land Rover не только представили свою продукцию, но и дали гостям возможность совершить тест-драйв или в компании опытного водителя ощутить "прелести" экстремального вождения.

История фестиваля

Унаследовав в начале 1990-х годов роскошное поместье Гудвуд-хаус в английском графстве Западный Сассекс, старший сын герцога Ричмондского Чарльз Гордон-Леннокс, граф Марч загорелся идеей возродить былую славу расположенной неподалеку от усадьбы старой гоночной трассы Goodwood Circuit. Однако для этого у него не было необходимых разрешений, и тогда Гордон-Леннокс решил проводить гонки прямо на территории своего поместья.

© РИА Новости / Мария Табак"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Мария Табак
"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018

 

Он пригласил нескольких знакомых — владельцев старинных автомобилей — и 13 июня 1993 года провел первый фестиваль. Мероприятие прошло успешно, его посетили 25 тысяч человек, несмотря на то, что он совпал по времени с знаменитой гонкой "24 часа Ле-Мана". Граф, впрочем, учел свою ошибку, и с тех пор "Фестиваль скорости" никогда не совпадает с международными соревнованиями.

© РИА Новости / Мария Табак "Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Мария Табак
"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018

"Фестиваль скорости", который ежегодно посещают 150 тысяч человек, отличается от соревнований "Формулы 1" и других известных соревнований автомобильного спорта по нескольким признакам. Во-первых, это мероприятие, прежде всего, заточено на прославление истории автомобилестроения. То есть в гонках участвуют старинные машины наравне с суперсовременными болидами, и внешний вид и тех, и других гораздо важней, чем собственно характеристики мощности: гонки на фестивале — это скорее презентации с целью показать искусную реставрацию машины и мастерство водителя.

© РИА Новости / Мария Табак"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Мария Табак
"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018

Более того, из соображений безопасности болидам "Формулы 1" не дозволяются заезды на время, с чем связана еще одна особенность "Фестиваля скорости": зрители могут смотреть гудвудские гонки с гораздо более близкого расстояния, чем профессиональные автогонки. Во-вторых, гонок в Гудвуде несколько видов, часть из них можно считать спортивными состязаниями, часть — тест-драйвом новых машин, а часть — испытанием исторических машин.

© РИА Новости / Мария Табак"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Мария Табак
"Фестиваль скорости" в британском Гудвуде. 15 июля 2018
Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч идёт
0
Франция
0
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч идёт
0
Франция
0
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена