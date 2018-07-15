Юбилей "Фестиваля скорости" в Гудвуде или Первый заезд беспилотника Robocar

ЛОНДОН, 15 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов, Мария Табак. Популярный "Фестиваль скорости", который каждый год проходит в британском Гудвуде, отметил 25-летие успешным заездом спортивного беспилотного автомобиля, первым в Европе полетом человека с реактивным ранцем и парадом исторических автомобилей Land Rover, посвященному 70-летию марки.

Трехдневный фестиваль, собирающий сотни тысяч посетителей и тысячи участников со всего мира, проходит в графстве Западный Сассекс с 1993 года. Ежегодно поместье Гудвуд превращается в гоночную трассу, на которой проходят соревнования исторических и современных спортивных автомобилей. Заезды происходят несколько раз в день, сочетаясь с элементами развлекательной программы и испытаниями новых технологий.

История встречается с будущим

"Впервые в истории (фестиваля) был осуществлен заезд автомобиля Robocar, в котором не было водителя. Это важный момент для фестиваля. Первый раз автомобиль проехал по трассе в пятницу, публика могла увидеть заезд также в субботу, состоится он и в воскресенье", — сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.

Robocar управляется компьютером Nvidia Drive PX2, который получает информацию от размещенных на кузове датчиков. Компьютер автомобиля имеет 360-градусный обзор, что позволяет ему определять положение спорткара, тип покрытия под колесами, отслеживать препятствия и задавать направление движения.

На Robocar установлена система обнаружения, идентификации и определения дальности с помощью света, радар, GPS-приемник, ультразвуковые сенсоры и оптические камеры. Весит автомобиль почти 1,4 тонны. Дизайн Robocar разработан голливудским "автофутуристом" Дэниэлом Саймоном, известным своими работами для нескольких кинофильмов.

"Мы рады тому, что наша команда смогла провести этот важный заезд, мы надеемся, что привлекли внимание к тем достижениями, которые уже существуют в автомобильной индустрии. Robocar — это посланник будущих технологий, которые мы увидим на наших дорогах. Мы надеемся, что отношение общества к беспилотным автомобилям изменится", — сказал журналистам замглавы разработавшей автомобиль компании Roborace Род Чонг.

Показательный полет человека с реактивным ранцем над гоночной трассой сопровождался оглушительным ревом двигателей устройства и восторженными возгласами зрителей. Реактивным ранцем JetPack JB11, который получил сертификат от авиавластей США в начале 2018 года, управлял пилот-инструктор Дэвид Мэйман.

Полет, по заявлению организаторов фестиваля, стал первым в Великобритании и Европе. Мэйман пролетел над трассой на высоте нескольких метров, иногда поднимаясь над поместьем и снижаясь для пролета под пешеходными мостами.

JetPack весит около 50 кг, он закрепляется ремнями на спине человека и управляется пилотом с помощью пульта с кнопками. Ранец оснащен первой в мире для такого типа техники системой вертикального взлета и посадки VTOL, он может подниматься на высоту до трех км и развивать скорость до 320 км/час.

Посетители фестиваля могли осмотреть JetPack, показательные полеты на нем продолжались до закрытия шоу в воскресенье.

Открылся фестиваль в четверг парадом автомобилей Land Rover в честь 70-летия марки. В нем приняли участие владельцы 70 автомобилей, в том числе один из последних вышедших с конвейера внедорожников Defender. На трассу выехали также прототип первого Land Rover — Hue 166 1947 года выпуска, классические Range Rover, Defender юбилейной серии, выпущенной к 50-летию марки, Land Rover African Expedition Series II 1959 года выпуска, а также модели, выпускающиеся в настоящее время.

К каждому новому фестивалю британский скульптор Джерри Джуда создает гигантскую инсталляцию у главного входа в Гудвуд-хаус, с которую "вплетает" редкие гоночные автомобили. В этом году в инсталляции были использованы автомобили Porsche, а сама компания объявлена почетной маркой фестиваля в 2018 году.

Большими павильонами в этом году на "Фестивале скорости" были представлены Mercedes-Benz, Tesla, Ford и Mini. Jaguar и Land Rover не только представили свою продукцию, но и дали гостям возможность совершить тест-драйв или в компании опытного водителя ощутить "прелести" экстремального вождения.

История фестиваля

Унаследовав в начале 1990-х годов роскошное поместье Гудвуд-хаус в английском графстве Западный Сассекс, старший сын герцога Ричмондского Чарльз Гордон-Леннокс, граф Марч загорелся идеей возродить былую славу расположенной неподалеку от усадьбы старой гоночной трассы Goodwood Circuit. Однако для этого у него не было необходимых разрешений, и тогда Гордон-Леннокс решил проводить гонки прямо на территории своего поместья.

Он пригласил нескольких знакомых — владельцев старинных автомобилей — и 13 июня 1993 года провел первый фестиваль. Мероприятие прошло успешно, его посетили 25 тысяч человек, несмотря на то, что он совпал по времени с знаменитой гонкой "24 часа Ле-Мана". Граф, впрочем, учел свою ошибку, и с тех пор "Фестиваль скорости" никогда не совпадает с международными соревнованиями.

"Фестиваль скорости", который ежегодно посещают 150 тысяч человек, отличается от соревнований "Формулы 1" и других известных соревнований автомобильного спорта по нескольким признакам. Во-первых, это мероприятие, прежде всего, заточено на прославление истории автомобилестроения. То есть в гонках участвуют старинные машины наравне с суперсовременными болидами, и внешний вид и тех, и других гораздо важней, чем собственно характеристики мощности: гонки на фестивале — это скорее презентации с целью показать искусную реставрацию машины и мастерство водителя.

Более того, из соображений безопасности болидам "Формулы 1" не дозволяются заезды на время, с чем связана еще одна особенность "Фестиваля скорости": зрители могут смотреть гудвудские гонки с гораздо более близкого расстояния, чем профессиональные автогонки. Во-вторых, гонок в Гудвуде несколько видов, часть из них можно считать спортивными состязаниями, часть — тест-драйвом новых машин, а часть — испытанием исторических машин.