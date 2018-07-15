Источник сообщил о задержании в Азербайджане участников боев в Сирии

БАКУ, 15 июл — РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала группу лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии, один из них принимал активное участие в беспорядках в городе Гяндже, на западе Азербайджана, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города, и были убиты двое полицейских во время стычек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны.

Ранее МВД Азербайджана сообщило, что полиция пресекла несанкционированный митинг в городе Гянджа, около 40 человек были задержаны, во время стычки погибли двое полицейских. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи, второго по величине города республики, и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте событий.

Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Юнис Сафаров, совершивший покушение на жизнь главы исполнительной власти города Гянджи, ранее был отправлен на территорию Сирии неким Тохидом Ибрагимбейли, который в настоящее время проживает в Иране. Целью отправки Юниса Сафарова в Сирию было прохождение им военной подготовки и участие в боевых действиях. Тохид Ибрагимбейли, который регулярно выступает с радикальными призывами против Азербайджана, еще в январе 2017 года призывал к убийству главы Гянджы Эльмара Велиева на сайте радикальных шиитов", — сообщил источник.

Было установлено, что с 2013 по 2016 год Ибрагимбейли собирал в иранском городе Гум ряд граждан Азербайджана с целью их дальнейшей переправки в Сирию для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований. За участие в боевых действиях эти лица получали материальное вознаграждение.

"Стало известно, что близкие родственники Тохида Ибрагимбейли — Габиб Ибрагимли, Парвиз Мусаев, Эльмир Зиядов, а также некий Талех Геюшов участвовали в тайных сборах, организованных Тохидом Ибрагимбейли в городе Гум, а затем прошли военную подготовку и участвовали в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований на территории Сирии вместе с Юнисом Сафаровым. Было установлено, что Талех Геюшов также был одним из активных участников незаконной акции в Гяндже 10 июля этого года. В связи с этими незаконными действиями 14 июля 2018 года эти лица были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности", — сообщил источник.

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