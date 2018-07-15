Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во время встречи. 15 июля 2018

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во время встречи. 15 июля 2018

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил супруге французского лидера Бриджит Макрон букет цветов и кратко пообщался с ней перед беседой с президентом Эммануэлем Макроном.

Макрон прибыл в Кремль в воскресенье вместе со своей супругой Бриджит. Путин встретил их в представительском кабинете. Он тепло поприветствовал французского лидера и первую леди, которой подарил букет из пионов и роз.

Протокол подобных встреч не предусматривает участие супруги в переговорах, поэтому Бриджит оставила Путина и Макрона, но перед этим российский лидер пару минут неформально пообщался с ней и Макроном.

Супруги Макрон приехали в Москву на финал чемпионата мира по футболу, в котором сразятся команды Франции и Хорватии. Французский лидер за время чемпионата уже второй раз приезжает в Россию, чтобы поддержать свою команду. Ранее Макрон присутствовал на полуфинале ЧМ в Петербурге между сборными Франции и Бельгии. Этот визит французского лидера в Россию станет третьим с конца мая.

В Кремле рассчитывают, что Макрон проинформирует Путина об итогах саммита НАТО, который прошел в Брюсселе. Как сообщал помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков, президенты также обменяются мнениями о состоянии отношений и их развитии. В преддверие встречи замглавы МИД России Александр Грушко не исключил, что главы государств могут также обсудить ситуацию в Сирии и на Украине и иранскую проблематику.