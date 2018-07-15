Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подарил супруге французского лидера Бриджит Макрон букет цветов и кратко пообщался с ней перед беседой с президентом Эммануэлем Макроном.
Протокол подобных встреч не предусматривает участие супруги в переговорах, поэтому Бриджит оставила Путина и Макрона, но перед этим российский лидер пару минут неформально пообщался с ней и Макроном.
Супруги Макрон приехали в Москву на финал чемпионата мира по футболу, в котором сразятся команды Франции и Хорватии. Французский лидер за время чемпионата уже второй раз приезжает в Россию, чтобы поддержать свою команду. Ранее Макрон присутствовал на полуфинале ЧМ в Петербурге между сборными Франции и Бельгии. Этот визит французского лидера в Россию станет третьим с конца мая.