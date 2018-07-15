"Предсказавшие" землетрясение кошки поразили пользователей Сети

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, на котором питомцы японского "кошачьего" кафе почувствовали наступление землетрясения до его начала.

Запись была сделана камерами видеонаблюдения перед открытием заведения около восьми утра. Как говорится в описании к ролику, кафе находится в городе Вакаяма на границе с префектурой Осака.

На кадрах видно, как за несколько секунд до ощутимых сейсмических толчков кошки почувствовали что-то необычное и встрепенулись. После этого питомцы стали нервно бегать по помещению.

По словам автора видео, в результате землетрясения кошки не пострадали.

Запись уже набрала почти 1,5 миллиона просмотров. Интернет-пользователи активно комментируют видео и делятся похожими историями из жизни собственных домашних животных.

"Кошаки молодцы, не растерялись", — написал rrasic.

"Бедные котята, сильно испугались", — сочувствует питомцам кафе Yuri Rodríguez.

"Это невероятно!" — восхищается одна из пользовательниц.

"Кошки почувствовали, что что-то вот-вот произойдет даже до того, как это ощутили люди! Кошки действительно обладают необыкновенными органами чувств!" — написал Roger Santos.

Некоторые из пользователей предположили, что животные почувствовали первоначальные сейсмические волны (р-волны. — Прим. ред.) и едва ощутимые толчки.

"Если бы вы не заметили р-волну, то подумали бы, что кошки — экстрасенсы", — отметил Andrew Robertson.

"Метеорологическая служба отдыхает!" — пошутил один из комментаторов.

Утром 18 июня в северной части японской префектуры Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. Ранения получили 395 человек, пятеро погибли.