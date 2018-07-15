В Латвии две женщины пострадали от удара молнии

РИГА, 15 июл – РИА Новости. Две женщины пострадали от удара молнии в Латвии, они доставлены в больницу, сообщила журналистам представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. Инцидент произошел в восточном регионе Латвии – Латгалии.

"Пострадавшие получили травмы в результате удара молнии по металлической крыше, под которой они прятались", — сказала Букша.

Одна пострадавшая — 67-летняя женщина — получила травму головы, на ее руках и животе остались ожоги. У 61-летней пострадавшей имеются следы ожогов на ноге и в районе живота, также женщина жаловалась на нарушения дыхания и покалывание в теле.