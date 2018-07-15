В Японии подсчитали ущерб от наводнений из-за ливней

ТОКИО, 15 июл — РИА Новости. Ущерб от наводнений на юго-западе и в центральных районах Японии, вызванных проливными дождями, оценивается в 43,69 миллиарда иен (почти 389 миллионов долларов).

Результаты предварительной оценки ущерба, проведенной министерством сельского хозяйства Японии, были обнародованы на сайте ведомства в воскресенье. В частности, от стихии пострадали сельскохозяйственные угодья, рыбопромысловые предприятия и инфраструктура.

В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.

Число погибших составило 216 человек, трое без сознания. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести.

В пострадавших от наводнения районах остается опасность схода оползней. Ситуация осложняется жаркой — около 35 градусов — погодой в условиях, когда почти 200 тысяч домохозяйств остаются без воды. Сейчас в пострадавших районах более 5 тысяч человек находятся в эвакуационных пунктах. На месте работают 5,5 тысячи волонтеров.