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"Перезагрузки не будет": международные эксперты о встрече Путина и Трампа

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фотоВладимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Предстоящий саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки проводится ради самого факта встречи, перезагрузки в отношениях двух стран ожидать не стоит, полагают международные эксперты, участвующие в седьмом Глобальном форуме мира в Пекине.

Переговоры Трампа и Путина состоятся в понедельник 16 июля в Хельсинки. Вашингтон и Москва обозначили широкий круг вопросов, которые будут обсуждаться на первой полноформатной двусторонней встрече лидеров двух стран. До этого им удавалось встретиться лишь на полях других мероприятий — на саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.

Встреча для встречи

Британский политолог, профессор российской и европейской политики в Кентском университете Великобритании Ричард Саква заявил РИА Новости, что "если говорить о результатах и обсуждениях, то, возможно, на повестке дня будет Сирия, новые рамки по стратегической безопасности, ряд других вопросов".

"Но на самом деле факт встречи важен уже сам по себе, я не думаю, что она станет какой-то кардинальной "перезагрузкой" отношений двух стран", — полагает Саква.

По его мнению, "крайне удивительно, что Трамп даже с Ким Чен Ыном встретился раньше, чем с Путиным".

Политолог считает, что препятствия на пути подготовки к саммиту США и России гораздо интереснее результатов самой встречи: именно в преддверии переговоров вновь активизировалось дело о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США, что давно "стало одним из инструментов для ограничения и контроля свободы действий Трампа".

Подальше от театра Трампа

Бывший глава МИД Ирана Сейед Камаль Харрази в рамках форума заявил, что "мы все — зрители в театре, в театре господина Трампа, который каждый день приносит новые волнения и энтузиазм, но мы должны быть осторожны".

"Я не думаю, что встреча президента Трампа с президентом Путиным принесет какие-то особые результаты, но подождем и увидим", — подчеркнул Харрази.

Экс-глава дипломатии Ирана заявил, что страны региона должны больше обращать внимания на проблемы, касающиеся именно их, и не подпадать под влияние крупных держав.

"На мой взгляд, поддержание диалога между различными силами – это неплохо, наоборот, это положительный момент. Но крупные державы изначально имеют свой собственный интерес, поэтому региональные страны должны твердо придерживаться независимости и вести диалог друг с другом для решения региональных проблем с учетом именно их интересов, их независимой политики и правил, чтобы политика внешних игроков никак на эти процессы не влияла", — заключил он.

Без розовых очков

Декан Школы международных отношений и публичной политики Американского университета в Каире, бывший глава МИД Египта Набиль Фахми также не разделяет оптимизма касательно предстоящей встречи.

"Я, несомненно, являюсь сторонником диалога, но в то же время не настолько наивен, чтобы недооценивать сложность нынешней ситуации в мире. Я считаю, что в сегодняшнем мире мы все двигаемся между крупными державами к эпохе управления кризисами и конфликтами, а не их урегулирования", — сказал Фахми, отвечая на вопрос о его ожиданиях.

По его словам, "Россия и США стараются удостовериться в том, что ситуация не станет хуже, хуже для них, но никак не для нас, и как-то устранить разногласия".

"Я не наблюдаю настоящего лидерства в мире, которое было бы направлено на улучшение этого мира", — добавил политолог.

Схожей позиции придерживается и бывший секретарь МИД Индии Шиам Саран, который считает не совсем уместным "придавать чересчур много значимости такого рода встречам, мы должны выдержать определенную паузу для оценок, посмотреть, есть ли у них результаты и хоть какое-нибудь политическое применение".

"Я не ожидал много от встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, также я не ожидаю многого от саммита в Хельсинки, на мой взгляд, это совершенно никак не отражает тектоническое изменения не международной арене или формирование многополярного мира", — сказал эксперт.

Он полагает, что "встреча в Хельсинки больше отношения имеет к внутренней политике США, нежели к отношениям с Россией".

"Не забывайте о том, что как раз перед поездкой в Хельсинки Трамп "отругал" канцлера Германии Ангелу Меркель за покупку российского газа и планы по "Северному потоку-2", за то, что Берлин попал почти в рабскую зависимость от РФ, и я считаю, что это совершенно нельзя рассматривать как какой-то позитивный тренд для российско-американских отношений", — добавил экс-секретарь МИД Индии.

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15 июля 18:00
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