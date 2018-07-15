Главу Македонии обвинили в трате бюджета на празднование приглашения в НАТО

БЕЛГРАД, 15 июл – РИА Новости. Празднование приглашения бывшей югославской республики Македония в НАТО, которое прошло вечером в субботу в 15 городах страны, является беспричинной тратой бюджетных средств, заявила крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе в минувшую среду, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО. Столтенберг уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.
Премьер Македонии Зоран Заев призвал сограждан радоваться тому, что члены НАТО пригласили Скопье вступить в Североатлантический альянс. По его инициативе в Скопье и еще 14 городах в субботу вечером прошли праздничные концерты, на которых премьер и члены правительства поздравили граждан с получением приглашения. Расходы бюджета на массовые мероприятия пока не обнародованы, ожидается, что это будет сделано в начале следующей недели.
"То, что Заев представляет как свой успех, граждане получили еще 10 лет назад. Республика Македония выполнила все условия для вступления в НАТО еще в 2008 году. Зоран Заев тратит деньги граждан на однодневную вечеринку, для которой нет повода и причин. Это запомнится в истории государства как празднование переименования страны", — говорится в сообщении политического движения.
ВМРО-ДПМНЕ, которому принадлежит 51 из 120 мандатов в Собрании (парламенте) Македонии, организовало днем мирный марш протеста в городе Кавадарцы в центральной части республики.
Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров ранее подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.
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