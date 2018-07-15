Трамп может поднять вопрос об экстрадиции 12 россиян, обвиненных в США

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в интервью каналу CBS признался, что не собирался говорить с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки об экстрадиции 12 россиян, якобы причастных к хакерским атакам во время выборов в 2016 году в США, но намерен это сделать.

Интервью американского телеканала проходило в Шотландии на личном курорте Трампа, где он остановился во время одной из частей своего визита в Великобританию. Встреча лидеров РФ и США должна пройти в Хельсинки 16 июля.

Трамп отметил, что "не думал" говорить об экстрадиции, так как у США и России нет подобной практики. "Ну, я могу. Я не думал об этом. Но я, разумеется, спрошу об этом", — ответил он на соответствующий вопрос.

Американский лидер подчеркнул, что инцидент произошел во времена администрации Барака Обамы, и раскритиковал то, как Демократическая партия защищает свои данные. "Думаю, демократам должно быть стыдно за то, что они позволили себя взломать. У них была плохая защита, и их можно было взломать", — сказал Трамп.

Президент США повторил, что у него нет "высоких ожиданий" от предстоящей встречи, но на вопрос о ее целях ответил, что она "многообещающая" и что нет "ничего плохого" в дискуссии двух мировых лидеров. "Я считаю, что встречи — это хорошо. Я верю во встречи… Ничего плохого из этого выйти не может, и может быть, получится даже что-то хорошее", — добавил президент.

На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.