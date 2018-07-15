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В главной финской газете опубликовали открытое письмо Путину и Трампу

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд ТрампПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо президенту России Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу перед двусторонним саммитом 16 июля.

Президентский дворец в Хельсинки, Финляндия
CC BY 2.0 / Richard Mortel / Helsinki
В Хельсинки создали блюдо "Трампутин"

"Дух Хельсинки"

В частности, авторы письма вспомнили, как проводились подобные встречи в минувшие годы.

"Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть свое название: "дух Хельсинки", — говорится в заметке.

Журналисты уточняют, что в этот раз прогнозирование исхода встречи — исключительно сложная задача из-за быстрых изменений, происходящих как в России, так и в США.

Постройки отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa. Архивное фото
CC BY 3.0 / Lauri Silvennoinen / Old part of the Hotel
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Они также отметили, что от постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто. Именно поэтому, как считают авторы статьи, встреча на высшем уровне в Хельсинки — важное событие, несмотря на все имеющиеся сложности.

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© Ruptly
Матрёшки с портретами Путина и Трампа появились в Хельсинки

"Договориться с Россией — это хорошо"

Ранее Трамп дал британской газете Daily Mail интервью, посвященное предстоящей встрече с российским лидером.

На вопрос, относит ли он Путина к жестким людям, Трамп ответил, что не может точно сказать, но предполагает, что российский президент — из таких людей. "Смотрите, если мы сможем договориться с Россией — это хорошо. Я не знаю его (Путина). Я встречался с ним пару раз, я встречался с ним на саммите G20", — сказал он.

Пиво, выпущенное финской пивоварней RPS Brewing к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа
© AFP 2018 / Lehtikuva / Aku Hayrynen
Пиво, посвященное встрече Путина и Трампа, пользуется ажиотажным спросом

Американский лидер допустил, что ему удастся "хорошо поладить" с российским коллегой. "Кто-то сказал: "Вы друзья или враги?" Я сказал, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники. Однако для США и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами", — добавил Трамп.

Саммит в Хельсинки

Переговоры в столице Финляндии 16 июля будут первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.

Двойник Трампа и туристы около президентского дворца в Хельсинки. 15 июля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
В Хельсинки появился золотой "Трамп", требующий деньги у туристов

Центральной темой встречи станет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений. Цель саммита — приступить к выправлению негативной ситуации в международных делах, принять конкретные действия по их оздоровлению и установлению более или менее приемлемого уровня доверия, а также попытаться наметить шаги, которые позволили бы России и США вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству.

Как отметил глава МИД Сергей Лавров, идеальным исходом саммита станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам между двумя странами.

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