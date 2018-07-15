Путину удалось вернуть Россию на международную арену, заявили в МИД Испании

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил в интервью изданию Pais, что Россия вернулась на международную арену и хочет стать великой державой, какой была прежде.

"Нравится нам или нет, Россия вернулась. (Президент России Владимир) Путин имеет огромную популярность, потому что представляет собой возвращение на международную арену (ранее — ред.) приниженной страны, в прошлом великой державы, которая хочет быть такой снова. И да, у нее есть ядерное оружие", — заявил министр в интервью.

Боррель отметил, что "у Москвы есть возможность влиять на конфликты в нашем окружении".

"У Европы есть общая позиция по отношению к России, Испания не будет более жесткой. Но это не значит, что мы должны забыть о проблемах, которые она навлекает на наших союзников и партнеров", — отметил министр.

Глава испанского МИД также указал, что, по его мнению, "Шенген начинает исчезать". "Миграционная проблема — самый сильный растворитель Евросоюза. Он может спровоцировать более серьезный кризис, чем кризис евро", — добавил Боррель.