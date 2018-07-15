Премьер Венгрии выступил за нормализацию отношений между Россией и Западом

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Будапешт выступает за нормализацию отношений между Россией и Западом, наличие санкций наносит ущерб двусторонним отношениям, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер в воскресенье принял в Кремле Орбана, который приехал в Москву на закрытие чемпионата мира по футболу.

"Темпы, с которыми осуществляется наше двустороннее сотрудничество, свидетельствуют о том, что, если бы сейчас не было этих санкций, которые вредят нам, то мы могли бы с еще большим опережением развивать его", — заявил Орбан.

"Естественно эти меры наносят ущерб. Мы теряем возможности. Я хотел бы заверить вас, господин президент, что мы стоим за нормализацию отношений между Россией и западным миром", — подчеркнул премьер Венгрии.