Премьер Израиля пригрозил ХАМАС новыми ударами в случае продолжения атак

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал субботние бомбардировки сектора Газа самым мощным ударом по движению ХАМАС за последние четыре года и пригрозил повторить операцию в случае продолжения агрессивных действий с территории анклава.

Накануне израильская авиация атаковала десятки объектов боевиков, которые в свою очередь выпустили порядка 200 ракет и мин по сопредельным районам еврейского государства. Военные действия продолжались почти сутки и прекратились после заявления палестинских группировок о согласовании перемирия при посредничестве Египта.

"Армия обороны Израиля нанесла ХАМАС тяжелейший удар с операции (2014 года) "Нерушимая скала". Я надеюсь, что они поняли послание, если нет, то поймут позже", — сказал Нетаньяху на заседании правительства.

Он дал понять, что Израиль не будет мириться не только с ракетными обстрелами, но и с продолжением запусков воздушных шаров и змеев с горючими веществами, которые вызывают обширные пожары, перелетая через границу.

"Говорят, я слышал, что Израиль согласился на прекращение огня, которое разрешает продолжение терроризма зажигательных змеев и шаров. Это не так. Мы не готовы мириться ни с какими атаками против нас и будем действовать сообразно", — сказал премьер-министр.

С аналогичным заявлением выступил министр обороны Авигдор Либерман.

"Мы не собираемся терпеть ни ракеты, ни террор воздушных змеев, ни беспилотники. По ХАМАС был нанесен серьезный удар… Я надеюсь, что ХАМАС сделает правильные выводы. Если же нужные выводы сделаны не будут, то террористам придется заплатить за это высокую цену", — сказал он.