В Луганской области заблокированных в шахте горняков подняли на поверхность

КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Горняков шахты "Тошковская" в Луганской области, которые оказались заблокированными под землей из-за обесточивания шахты, подняли на поверхность, электроснабжение шахты восстановлено, сообщает предприятие "Луганское энергетическое объединение" в воскресенье.

По данным предприятия, накануне вечером из-за грозы произошло повреждение на электросетях, из-за чего шахтеры в населенном пункте Тошковка примерно шесть часов были заблокированы в горной выработке.

"Луганские энергетики около часа ночи восстановили электроснабжение шахты "Тошковская", где под землей находилось почти 90 горняков. Шахтеров подняли", — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

Сообщается также, что в процессе ночных работ в условиях постоянных грозовых дождей, луганские энергетиками было восстановлено электроснабжение для 6,4 тысячи потребителей на Попаснянского района и 2,3 тысячи потребителей в Северодонецке.

В то же время, по данным предприятия, на утро воскресенья в результате непогоды на подконтрольной Киеву территории Луганской области полностью обесточенными были три населенных пункта, частично — еще 14.

Сообщается, что энергетики делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения.