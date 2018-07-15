В ДНР рассказали о стычках силовиков с боевиками "Правого сектора"*

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Экстремистская организация "Правый сектор"* активизировала противодействие украинским военным в Донбассе, заявил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, накануне "Урал" 23-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады подорвался на управляемом фугасе, заложенном диверсантами из "Правого сектора"*. В результате погибли три человека, шестеро пострадали.

По данным ДНР, причина столкновений — в стремлении украинского командования разоружить нацбатальоны.

Безсонов также отметил, что силовики используют "хлебное перемирие", объявленное с 1 июля, для наращивания сил у линии соприкосновения. В частности, по информации разведки ДНР, украинское командование приняло решение о вводе в Донбасс подразделений из недавно сформированной четвертой отдельной танковой бригады.

Перемирие в Донбассе

С начала июля в Донбассе вступили в силу договоренности об очередном прекращении огня в связи с уборкой урожая. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

До этого в конце прошлого года было "новогоднее перемирие", а после него — "весеннее", которое действовало с 5 марта. Несмотря на снижение количества обстрелов, полностью прекратить огонь снова не удалось.

С 30 марта было объявлено "пасхальное перемирие". Но и эта попытка не увенчалась успехом.



*Экстремистская организация, запрещенная в России.