Хабенский попал в базу украинского "Миротворца" из-за поездки в Крым

КИЕВ, 15 июл – РИА Новости. Российский актер Константин Хабенский попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за поездки в Крым.

Как сообщается на сайте, Хабенский внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым, а также за "участие в пропагандистских мероприятиях России".

Интернет-ресурс приводит ссылки на материалы, где сообщается, что Хабенский в июле был в крымском "Артеке".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

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