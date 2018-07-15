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Украинский журналист сообщил о тайной встрече Тимошенко с Коломойским

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2018 (131)
(обновлено: 12:45 15.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкИгорь КоломойскийИгорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Лидер фракции "Батькивщина" и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретилась с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в Варшаве. Об этом на Facebook сообщил журналист Богдан Кузьмич.

По его словам, встреча произошла 12 июля в отеле возле аэропорта имени Фредерика Шопена.

"Сначала в гостинице появился Игорь Коломойский вместе с председателем Волынского облсовета Игорем Палицей. А минут через 15 в холле гостиницы появилась и Юлия Тимошенко. Не заметить ее всю в белом было невозможно", — написал Кузьмич, приложив к посту несколько фотографий, на которых в холле отеля по отдельности запечатлены Коломойский и Тимошенко.

Вчора один товариш з Волинських країв повернувся з Польщі. Там він часто буває по своїм справам. Та й в Київ заїхав…

Опубликовано Богданом Кузьмичем Суббота, 14 июля 2018 г.

Журналист заметил, что Тимошенко часто пропускает заседания Рады, находясь именно в Варшаве. Кузьмич также обратил внимание на то, что 12 июля депутаты голосовали за проект по изменению закона об Антикоррупционном суде, "потенциальным клиентом" которого мог бы быть и Коломойский.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
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В 2016 году правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк — Приватбанк, акционером которого был олигарх Игорь Коломойский. Это произошло после того, как руководители финансовой организации не смогли реструктуризировать кредитный портфель. Годом ранее Коломойский покинул страну.

Нацбанк Украины, ссылаясь на результаты расследования детективного агентства Kroll, заявил, что владельцы банка использовали мошеннические схемы для вывода и отмывания средств. В расследовании утверждается, что эти действия принесли "Приватбанку" убыток минимум в 5,5 миллиарда долларов. Коломойский назвал обвинения "бредом".

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