Украинский журналист сообщил о тайной встрече Тимошенко с Коломойским

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Лидер фракции "Батькивщина" и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретилась с украинским бизнесменом Игорем Коломойским в Варшаве. Об этом на Facebook сообщил журналист Богдан Кузьмич.
По его словам, встреча произошла 12 июля в отеле возле аэропорта имени Фредерика Шопена.
"Сначала в гостинице появился Игорь Коломойский вместе с председателем Волынского облсовета Игорем Палицей. А минут через 15 в холле гостиницы появилась и Юлия Тимошенко. Не заметить ее всю в белом было невозможно", — написал Кузьмич, приложив к посту несколько фотографий, на которых в холле отеля по отдельности запечатлены Коломойский и Тимошенко.
Вчора один товариш з Волинських країв повернувся з Польщі. Там він часто буває по своїм справам. Та й в Київ заїхав…Опубликовано Богданом Кузьмичем Суббота, 14 июля 2018 г.
Журналист заметил, что Тимошенко часто пропускает заседания Рады, находясь именно в Варшаве. Кузьмич также обратил внимание на то, что 12 июля депутаты голосовали за проект по изменению закона об Антикоррупционном суде, "потенциальным клиентом" которого мог бы быть и Коломойский.
Нацбанк Украины, ссылаясь на результаты расследования детективного агентства Kroll, заявил, что владельцы банка использовали мошеннические схемы для вывода и отмывания средств. В расследовании утверждается, что эти действия принесли "Приватбанку" убыток минимум в 5,5 миллиарда долларов. Коломойский назвал обвинения "бредом".