Под Варшавой уже неделю ищут огромного питона

ВАРШАВА, 15 июл — РИА Новости. Польские спасатели прекратили поиски огромного тигрового питона, поскольку из-за плохой погоды змея, скорее всего, спряталась, сообщил журналистам официальный представитель мазовецкой пожарной охраны Кароль Кежковский. Группа Службы охраны и защиты животных Animal Rescue Polska продолжит поисковые мероприятия.

Тигрового питона уже на протяжении недели ищут на берегу Вислы недалеко от Варшавы. Там был найден выползок — ороговевший слой кожи змеи, сброшенной после линьки. Длина сброшенной змеиной шкуры составляет 5,3 метра, а окружность — около 50 сантиметров. Специалисты предупреждают, что змея полиняла недавно и может быть агрессивной, а особую угрозу представляет для детей и домашних животных.

По оценке спасателей, из-за дождя и снижения температуры воздуха, которые наблюдаются в районе поисков в последние дни, змея, скорее всего, спряталась и не двигается, а значит, не оставляет следов.

"Мы завершили поиски, потому что слишком холодно для того, чтобы это пресмыкающееся куда-то двигалось", — сказал Кежковский.

"Подождем, пока станет теплее — тогда есть шанс, что он оставит больше следов", — подчеркнул представитель спасателей.

Он уточнил, что во время поисков территории, на которой может находится питон, обследовали как с земли, так и с помощью дронов. "Мы не встретили каких-либо явных признаков присутствия змеи", — сказал представитель пожарной охраны.

Он отметил, что на месте остается группа Службы охраны и защиты животных Animal Rescue Polska, которая продолжит поисковые мероприятия.

До сих пор не известно, как тигровый питон мог оказаться на берегу Вислы под Варшавой. Полиция получила реестр заводчиков змей и проверяет, на месте ли все тигровые питоны. Одновременно полиция начала расследование по статье 160 Уголовного кодекса (создание опасности жизни и здоровью людей).