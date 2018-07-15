В секторе Газа два палестинца погибли при попытке обезвредить бомбу

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (304)

На границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

На границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 15 июл — РИА Новости. Два палестинца стали жертвами взрыва в секторе Газа, который произошел из-за попытки разминировать бомбу, сообщается в заявлении МВД Газы.

"Взрыв в городе Газа, в результате которого погибли два палестинца, произошел из-за попытки погибшего мужчины разобрать бомбу, оставшуюся со времен войны 2014 года в секторе Газа", — сообщается в заявлении.

Официальный представитель минздрава сектора Газа заявил РИА Новости, что "в результате неизвестного взрыва в городе Газа погиб 35-летний мужчина и его 13-летний сын".

Также, по данным минздрава, "девять палестинцев в городе Рамаллах получили ранения, в том числе шесть из них ранены боевыми пулями в ходе столкновений с израильской армией".

В субботу палестинские группировки сектора Газа объявили о договоренности с Израилем о прекращении огня после суток ожесточенного противостояния.