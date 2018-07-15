Немцы видят в действиях Трампа большую угрозу миру, чем в политике Путина

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Большинство немцев считают, что действия президента США Дональда Трампа представляют угрозу миру, в отличие от политики президента РФ Владимира Путина, следует из результатов опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу немецкого новостного агентства dpa.

Согласно данным опроса, которые приводит газета Handelsblatt, 64% респондентов считают, что Трамп ставит под угрозу сохранение мира. Только 16% опрошенных видят подобную угрозу в действиях президента России.

Кроме того, как показали результаты опроса, немцы больше симпатизируют Путину и считают его более компетентным и влиятельным политиком. Так, 36% респондентов сказали, что симпатизируют российскому президенту, а Трампа таким образом подержали 6%. При этом 58% респондентов предпочти не выражать симпатий лидерам РФ и США. Более половины опрошенных (56%) считают Путина компетентным, в то время как только 5% дали такую характеристику президенту США. Также 43% заявили, что считают Путина влиятельным политиком, в пользу Трампа высказались 25%.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.