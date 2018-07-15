В Совфеде отреагировали на слова Туска о позиции Трампа по Украине

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя позицию президента США Дональда Трампа по Украине, заявил, что от России зависит многое в мире, а "роль Киева исчерпывается украинским кризисом".

Ранее Туск в эфире польского телеканала TVN24 рассказал об отношении Трампа к Украине. По его словам, американскому лидеру интересны мотивы политики России по Украине. При этом он признавался, что к Киеву испытывает намного меньше энтузиазма.

Трампа больше интересует отношение России к Украине, чем сама Украина, к ней он не испытывает энтузиазма, заявил Д.Туск. Это означает, что Трамп — реалист. От России зависит многое в мире, а роль Киева исчерпывается украинским кризисом. И Украина не даёт оснований для энтузиазма. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июля 2018 г.

Позиция по Крыму

В июне на саммите "Большой семерки", как сообщали СМИ, Трамп заявил, что Крым принадлежит России, поскольку там живут русскоязычные. Кроме того, глава Белого дома усомнился в целесообразности оказания финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что "Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире".

В июле Трамп заявил, что не "допустил бы" воссоединения Крыма с Россией, если бы был президентом в 2014 году. При этом он обвинил в случившемся своего предшественника Барака Обаму.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и США на переговорах в Хельсинки особое внимание уделят кризису на Украине. Встреча двух президентов запланирована на 16 июля.