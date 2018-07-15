В Хельсинки появился золотой "Трамп", требующий деньги у туристов

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл — РИА Новости. Около президентского дворца в Хельсинки появилась "живая скульптура" президента США Дональда Трампа, требующая деньги с туристов за фотографии, передает корреспондент РИА Новости.

Золотая фигура в темных очках и с характерной прической сидит буквально в 30 метрах от дворца, в котором в понедельник пройдут переговоры настоящего Трампа и президента РФ Владимира Путина. Вблизи хорошо видно, что на самом деле "скульптура" маленького роста, а сходство с Трампом достигается благодаря маске американского президента.

Особой популярностью фигура пользуется у китайских туристов. Когда кто-то фотографирует статую или встает рядом с ней для фото, "Трамп" начинает нажимать левой рукой на игрушку-пищалку, одновременно показывая пальцем на коробку для монет. Когда туристы кидают туда один или два евро, "Трамп" машет в камеру рукой или делает знак "победы". На вопросы артист не отвечает.

У самого дворца в настоящее время никаких особенных признаков подготовки саммита не заметно. На входе во дворец установлен белый шатер, через который, видимо, будут заходить гости. Напротив дворца стоит еще один шатер для телекамер. Площадь перед дворцом открыта для прогулок и прибытия паромов, хотя известно, что в день саммита ее закроют.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.