Белый дом отменил интервью Болтона CNN из-за отношения телеканала к Трампу

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Белый дом отменил интервью советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона телеканалу CNN, чтобы не поощрять "плохое поведение" по отношению к Дональду Трампу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Об отмене интервью ранее на своей странице в Twitter рассказал журналист телеканала Джейк Таппер. "Нам сообщили, что Болтон по-прежнему в полной мере готов к интервью, но Белый дом его отменил", — указал он.

Сандерс, отвечая Тапперу, отметила, что корреспондент CNN вел себя неуважительно по отношению к президенту и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время их совместной пресс-конференции в пятницу. "Вместо того, чтобы поощрять плохое поведение, мы решили пересмотреть приоритеты в вопросах появления госслужащих из администрации на ТВ", — объяснила Сандерс в Twitter.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался отвечать на вопрос корреспондента телеканала CNN на совместной пресс-конференции с Мэй по итогам прошедших 13 июля переговоров, заявив, что "CNN — это фейковые новости".

Американский лидер враждует с рядом СМИ, называя их "врагами народа" и "фейковыми новостями". СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.