В США Россию обвинили в попытке разобщить американцев с помощью соцсетей

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что Россия пытается "посеять раздор " среди американцев с помощью социальных сетей, сообщает ABC 6.
Она заявила, что разведывательные службы США "постоянно замечают вредоносную киберактивность со стороны разных лиц против избирательной инфраструктуры США". "Мало сомнений в том, что противники и негосударственные субъекты продолжают рассматривать выборы как цель для киберопераций и мероприятия для распространения влияния", — приводит телеканал слова главы МВБ.
Нильсен отметила, что "нет свидетельств того, что Россия нацеливается на промежуточные выборы в США в 2018 году в таком масштабе и диапазоне, в каком она действовала в 2016 году". При этом, по ее словам, предполагаемое "вмешательство" РФ "не внесло каких либо изменений в голосование" в 2016 году.
Министр также прокомментировала предъявление обвинений 12 россиянам, якобы работавшим на российскую разведку, в рамках проводимого расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США.
"Обвинения в отношении сотрудников российской разведки — демонстрация того, что мы не потерпим вмешательства в наши демократические процессы и что иностранное вмешательство приведет к последствиям", — отметила глава МВБ.
На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.