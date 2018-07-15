В США Россию обвинили в попытке разобщить американцев с помощью соцсетей

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что Россия пытается "посеять раздор " среди американцев с помощью социальных сетей, сообщает ABC 6.

По словам Нильсен, разведывательные службы США зафиксировали "настойчивые усилия России с использованием социальных сетей, благосклонно настроенных спикеров и других направлений, чтобы посеять раздор и разногласия среди американцев, хотя это не обязательно сфокусировано на конкретных политиках или политических кампаниях".

Она заявила, что разведывательные службы США "постоянно замечают вредоносную киберактивность со стороны разных лиц против избирательной инфраструктуры США". "Мало сомнений в том, что противники и негосударственные субъекты продолжают рассматривать выборы как цель для киберопераций и мероприятия для распространения влияния", — приводит телеканал слова главы МВБ.

Нильсен отметила, что "нет свидетельств того, что Россия нацеливается на промежуточные выборы в США в 2018 году в таком масштабе и диапазоне, в каком она действовала в 2016 году". При этом, по ее словам, предполагаемое "вмешательство" РФ "не внесло каких либо изменений в голосование" в 2016 году.

Министр также прокомментировала предъявление обвинений 12 россиянам, якобы работавшим на российскую разведку, в рамках проводимого расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США.

"Обвинения в отношении сотрудников российской разведки — демонстрация того, что мы не потерпим вмешательства в наши демократические процессы и что иностранное вмешательство приведет к последствиям", — отметила глава МВБ.

На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.