ВСУ два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (124)

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — два раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 38 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.