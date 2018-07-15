Крупнейшая газета Финляндии опубликовала письмо Путину и Трампу

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл — РИА Новости. Открытое письмо президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу перед их встречей 16 июля в Хельсинки опубликовала крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat.
"Намечающаяся встреча на высшем уровне навеивает жителям Финляндии воспоминания о подобных встречах минувших лет. Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть свое название: "дух Хельсинки", — говорится в заметке.
Однако в этот раз прогнозирование исхода встречи является исключительно сложной задачей из-за быстрых изменений, происходящих в последнее время как в России, так и в США, уточняют журналисты издания.
"За сто лет независимости Финляндии мы, ее жители, осознали, насколько демократия, правовое государство и свобода деятельности общественных организаций важны для развития гражданского общества", — говорится в заметке.
Авторами публикации указаны два человека с одинаковыми фамилиями: Саска Саарикоски — журналист-комментатор Helsingin Sanomat в Вашингтоне и Лаура Саарикоски — собственный корреспондент газеты в США.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.