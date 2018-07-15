МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Протесты вспыхнули в Чикаго, штат Иллинойс, после того как полицейские застрелили вооруженного мужчину, сообщает газета Chicago Tribune.

По данным издания, инцидент произошел вечером в субботу (ночь на воскресенье мск), когда полицейский патруль увидел вооруженного мужчину. Правоохранители подошли к нему для досмотра, но встретили сопротивление и выстрелили в мужчину. ПОстрадавший был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали смерть.

Как сообщает газета, около 19.00 (3.00 воскресенья мск) на перекрестке 71-й улицы и улицы Чэпел начала собираться толпа. Число вышедших на улицу достигло около 150 человек. Газета сообщает, что собравшиеся на месте происшествия начали толкаться и обвинять полицейских в убийстве. В ходе протестов никто не пострадал.