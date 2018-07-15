В Японии число погибших из-за наводнений выросло до 216 человек

ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 216 человек, еще 27 человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные Главного полицейского управления страны.

Ранее сообщалось о 209 погибших.

Наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Хиросима (106 человек), Окаяма (60 человек) и Эхимэ (26 человек). Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, еще три человека находятся без сознания.

В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.

В пострадавших от наводнения районах остается опасность схода оползней. Ситуация осложняется жаркой — около 35 градусов — погодой в условиях, когда почти 200 тысяч домохозяйств остаются без воды. Сейчас в пострадавших районах более 5 тысяч человек находятся на эвакуационных пунктах. На месте работают 5,5 тысячи волонтеров.