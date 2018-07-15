Трамп назвал королеву Елизавету II потрясающей женщиной

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья во время встречи с королевой Великобритании с Елизаветой II. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья во время встречи с королевой Великобритании с Елизаветой II. Архивное фото

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной, обладающим остроумием и проницательностью. Об этом он сказал после встречи с королевой Великобритании в интервью Daily Mail.

"Она потрясающая женщина: столько энергии, остроумия и проницательности. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", — заявил американский лидер.

Глава Белого дома признался, что его покойная мать, Мэри Энн Трамп, родившаяся на Гебридских островах в Шотландии, была большой поклонницей Елизаветы II, считая ее воплощением элегантности.

Дональд Трамп стал 12-м президентом США, который лично встречался с Елизаветой II. Начиная с Гарри Трумэна это делали все американские лидеры, за исключением Линдона Джонсона.

Ранее в Сети раскритиковали Трампа после публикации видео со встречи Трампа и Елизаветой II, на котором американский президент оттеснил британскую королеву в сторону.

На опубликованных в СМИ кадрах видно, как Трамп некоторое время идет перед королевой, а та пытается обойти его, но тщетно. Затем американский лидер и вовсе останавливается и преграждает ей дорогу. В дальнейшем, когда президент США и британский монарх прошли мимо строя королевских гвардейцев, глава Белого дома также двигался несколько впереди.

Многие пользователи Сети сочли такое поведение американского лидера грубым нарушением правил этикета.