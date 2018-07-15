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Мэй опубликовала статью в поддержку своей позиции по Brexit

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© AP Photo / Simon DawsonПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AP Photo / Simon Dawson

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй опубликовала в газете Daily Mail статью в поддержку своей позиции по Brexit как единственно верной.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи
© REUTERS / Kevin Lamarque
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"Мое послание стране в этот выходной день простое: мы не должны спускать глаз с приза (выгод Brexit — ред.)", — пишет Мэй.

По словам премьер-министра, сделка по Brexit — это момент, чтобы высказать демократическое решение британского народа и обезопасить новое светлое будущее для страны за пределами Евросоюза. Она отмечает, что Brexit восстанавливает национальный суверенитет Великобритании и дает возможность британскому правительству решать, кто приедет в страну, британскому парламенту — принимать свои законы, британским судам — исполнять их.

Как заявляет премьер, Brexit положит конец обширным членским взносам, которые Великобритания платит Брюсселю, и позволит потратить их на поддержку внутренних приоритетных задач, например, на долгосрочный план для Национальной службы здравоохранения Англии.

Флаги Великобритании и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Brexit не подвергает риску безопасность Евросоюза, заявил Барнье
Мэй добавляет, что Brexit предоставит Великобритании возможность вести независимую торговую политику и позволит заключать новые торговые сделки с союзниками по всему миру, в том числе с США. Президент США Дональд Трамп дал понять, что он хочет заключить торговую сделку с Великобританией, и теперь может быть уверенным, что у него будет возможность это сделать.

Она отмечает, что Brexit позволит также сотрудничать с Евросоюзом в области экономики и безопасности. По ее словам, выход из объединения не означает, что нужно "торговать с другими странами, вместо того, чтобы торговать с Европой, это означает и то, и другое".

Мэй заявляет, что на этой неделе законопроект о торговле будет представлен в палату общин, и есть люди, которые планируют проголосовать за поправки к нему, которые свяжут Великобританию с ЕС через таможенный союз. По ее словам, это является "безусловным предательством" голосования за Brexit, так как не даст стране вести независимую торговую политику.

По словам премьера, есть также люди, которые планируют отклонить законопроект. Мэй добавляет, что без него Великобритании не получится получить выгоду от более чем 40 существующих торговых соглашений.

В четверг, 12 июля, был опубликован доклад британского правительства с предложениями по будущим отношениям с ЕС после Brexit, именуемый "Белой книгой". Страна предлагает ЕС новое партнерство в сфере безопасности, предусматривающее тесное сотрудничество правоохранительных органов, обмен развединформацией и совместное расследование серьезных преступлений и террористических заговоров, а также участие Великобритании в деятельности Европола и Евроюста.

Флаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Британия после Brexit откажется от принципа свободы передвижения
Также Лондон предлагает Евросоюзу договориться о координации работы в сферах внешней политики, обороны и международного развития, а также в решении вопросов, связанных с нелегальной миграцией, кибербезопасностью, здравоохранением, борьбой с терроризмом.

Великобритания после Brexit планирует отказаться от принципа свободы передвижения, беспрепятственно въезжать в Соединенное Королевство из ЕС смогут только молодежь, студенты и туристы.

Правительство планирует ввести специальный таможенный режим с ЕС и вводить его по ступенчатому принципу. В стратегии закреплено намерение Великобритании проводить независимую торговую политику с собственным представительством в ВТО. Также Соединенное Королевство намерено устанавливать собственные тарифы и сборы, а также заключать прямые торговые соглашения с любыми странами.

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