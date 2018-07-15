Глава МИД Германии предостерег Трампа от сделок с Путиным за счет союзников

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава немецкого МИД Хайко Маас предостерег президента США Дональда Трампа от односторонних сделок на встрече с российским лидером Владимиром Путиным за счет европейских союзников.

"Односторонние сделки за счет собственных союзников нанесут ущерб и США. Кто бьет по своим партнерам, рискует в итоге оказаться в проигрыше", — заявил немецкий министр в интервью газете Bild.

Он также вновь выразил надежду, что американо-российские переговоры позволят достичь прогресса по ядерному разоружению. "Мы всегда говорили, что нужен диалог с Россией", — добавил он.

Сам Трамп ранее в интервью британской газете Daily Mail заявил, что считает российского президента Владимира Путина жестким человеком, а саму Россию — соперником, однако выразил уверенность, что с Москвой стоит поладить, и посоветовал сделать то же самое Британии и другим странам.

Саммит в Хельсинки

Саммит в столице Финляндии 16 июля будет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.

Центральной темой встречи, по словам помощника президента Юрия Ушакова, станет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, идеальным исходом саммита станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам между двумя странами.