Правительство Гаити ушло в отставку после протестов из-за цен на топливо

Полиция сдерживает толпу во время протеста против роста цен на топливо, Гаити. Архивное фото

Полиция сдерживает толпу во время протеста против роста цен на топливо, Гаити. Архивное фото

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Гаити Жовенель Моиз принял отставку правительства Жака Ги Лафонтана.

"Премьер-министр Ги Лафонтан передал мне свое прошение об отставке. Я принял отставку правительства. Пользуясь случаем, благодарю господина Лафонтана и членов кабинета министров за службу народу", — заявил президент в Twitter.

Беспорядки в столице Гаити Порт-о-Пренсе и других городах начались после объявления властей о повышении цен на бензин на 38%, на дизельное топливо на 47% и на керосин на 51%. Протестующие перекрывали дороги, поджигали автомобили и покрышки. По меньшей мере три человека погибли. Затем правительство временно отменило повышение цен.