Трамп назвал Ким Чен Ына "великой личностью"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому Daily Mail, что лидер КНДР Ким Чен Ын очень умный и веселый человек и в целом великая личность.

"Я очень хорошо с ним поладил, да. Он очень умный, великая личность. Он веселый и жесткий, хороший переговорщик", — заявил Трамп.

Он добавил, что за последние девять месяцев в КНДР не было ни баллистических, ни ядерных испытаний, которые до этого Северная Корея проводила регулярно.

Отвечая на вопрос, можно ли считать "доктриной Трампа" переговоры с людьми, которые раньше воспринимались как враги, американский президент заявил, что хочет видеть мир (peace), США избавляются от войн и выходят из них.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп иКим Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.